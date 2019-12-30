На исторических домах Петербурга появился портрет Путина с кличем о смерти

При обысках у задержанных "художников" нашли запрещенную исламскую литературу.

В среду, 29 января, стало известно о том, что два вандала разрисовали исторические дома Петербурга портретом Путина с кличем смерти. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным правоохранителей, вандалы нанесли 40 граффити в Петроградском и Центральном районе. На всех граффити неизвестные призывали к смерти президента РФ. Также петербуржцы заявили, что аналогичные рисунки появились на Фурштатской, Загородно проспекте , Кирочной и набережной реки Карповки.

Полицейским удалось по камерам видеонаблюдения отследить "художников". Ими оказались уроженцы города Ош из Кыргызстана – 22-летний студент Мухаммадазиз и его 23-летний брат Исломбек. В квартире у молодых людей нашли запрещенную исламскую литературу. "Художники" рассказали полицейским, что выполняли заказ от некого анонима под ник-неймом "Ломбард" в мессенджере Телеграмм.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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