Живодер в Сельцо стрелял в собаку, а потом пытался живую выбросить её в мусоровоз

Местные жители пишут заявление в полицию.

В Тосненском районе Ленобласти живодер сначала выстрелил в собаку, а после попытался избавиться от еще живого животного при помощи мусоровоза. Инцидент произошел утром 28 января. О нем сообщили очевидцы через социальные сети. Данные размещены в группе "Вконтакте" Признавашки ДТП и ЧП по СПб".

По данным местного жителя, выложившего пост, злоумышленником оказался местный егерь по фамилии Крылов. Он стрелял в собаку из окна третьего этажа. Под прицел попали все бездомные животные поселка Сельцо. Супруга мужчины спокойно наблюдала из окна за происходящим. Соседи пытались докричаться до мужчины, но это не возымело эффекта. Известно, что рядом с местом происшествия находится детская площадка.

Весь поселок поднят на уши, готовятся коллективные заявления. Собака была стерилизована, чипирована. пишут в соцсетях

В результате пострадавшую собаку неравнодушные люди повезли в ветеринарную клинику в Тосно. Животное пришлось усыпить, так как оно получило травмы, несовместимые с жизнью. Местные жители заявили, что 29 января будет готов акт и заключение медиков. К месту очевидцы вызвали участкового. На Крылова написали заявление в полицию.

Ранее Piter.tv писал о том, что после жестокого убийства козы в Ленобласти завели уголовное дело.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб

