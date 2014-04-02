На "исчезающие чернила" при надомном голосовании в Горизбирком пожаловалась депутат Драпенко

Драпенко заметила карандашные заметки в списках избирателей на участках.

В субботу, 18 сентября, Юрий Кузьмин, член Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, прокомментировал жалобу депутата Государственной думы РФ Елены Драпеко.

Драпенко заметила карандашные заметки в списках избирателей на участках. Кузьмин сказал, что все заметки в списках избирателей должны быть сделаны только ручкой. Также он сделал предположение, откуда могли появиться такие пометки.

По словам Кузьмина, в его практике встречались такие ситуации, когда "в случае, например, надомного голосования люди делают отметки сначала карандашом и только потом ручкой, чтобы банально не ошибиться". Он также отметил, что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации.

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Фото: Piter.tv