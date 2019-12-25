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На границе с Белоруссией задержали членов "Открытой России"
Сегодня, 12:46
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matveyvn

На границе с Белоруссией задержали членов "Открытой России"

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Потапова и Федосеева везут в пограничный отдел, вероятно, в Себеж.

На границе с Белоруссией около семи утра задержали членов "Открытой России" - Андрея Пивоварова, Даниила Потапова и Александра Федосеева. Они ехали в республику наблюдать за президентскими выборами.

Правозащитников задержали в Себежском районе Псковской области. Об этом сообщила в своем телеграм-канале председатель движения Анастасия Буракова. Пограничники о причине задержания ничего не сказали. Потапова и Федосеева без объяснений сняли с автобуса. Пивоваров ехал на другом автобусе.

Предположительно, Потапова и Федосеева везут в пограничный отдел, вероятно, в Себеж.

Ранее мы писали, что к сотрудникам "Открытой России" и муниципальному депутату Юлии Галяминой пришли с обыском.

Теги: белоруссия, задержания, открытая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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