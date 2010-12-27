На границе Сербии и Болгарии задержали мошенника из Петербурга

Мужчина скрывался от правосудия в другой стране.

На болгарско-сербской границе задержали 52-летнего мужчину, находящегося в международном розыске. Об этом пишет "Фонтанка".

До марта 2019 года задержанный находился под домашним арестом. Из России он сбежал в статусе подсудимого.

По версии следствия, мужчина предлагал юридическим лицам товары, получал за них предоплату и исчезал. Без поставок остались несколько компаний, в их числе "Досфер", "Пожтехпреграда", "Филипп" и другие.

Василеостровский районный суд признал петербуржца виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и объявил его в розыск.

Осужденного задержали при попытке въехать на территорию Сербии через болгарскую границу в селе Калотина. В настоящий момент решается вопрос об его экстрадиции в Россию.

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