На границе Сербии и Болгарии задержали мошенника из Петербурга

На болгарско-сербской границе задержали 52-летнего мужчину, находящегося в международном розыске. Об этом пишет "Фонтанка".
До марта 2019 года задержанный находился под домашним арестом. Из России он сбежал в статусе подсудимого.
По версии следствия, мужчина предлагал юридическим лицам товары, получал за них предоплату и исчезал. Без поставок остались несколько компаний, в их числе "Досфер", "Пожтехпреграда", "Филипп" и другие.
Василеостровский районный суд признал петербуржца виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и объявил его в розыск.
Осужденного задержали при попытке въехать на территорию Сербии через болгарскую границу в селе Калотина. В настоящий момент решается вопрос об его экстрадиции в Россию.
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Фото: pixabay.com
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