На границе Петербурга и Финляндии скопились километровые пробки

Последний день лета петербуржцы решили потратить на путешествие.

Утром 31 августа на границе Петербурга с Финляндией собралась километровая пробка, судя по данным портала granitsa-online.com.

Так, у пункта "Брусничное-Нуйямаа" в направлении Суоми время ожидания составляет более двух часов. А петербуржцы, направляющиеся в Хельсинки через "Торфяновку-Ваалимаа", простоят в пробках час. Чуть дольше, час с четвертью, ждут проезда на пункте "Светогорск-Иматра"

Ранее на Piter.TV: петербуржцы выстроились в огромную очередь в визовом центре на Марата.

Фото: Pixabay