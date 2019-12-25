На государственной границе Ленобласти усилили санитарный контроль

Дополнительные карантинные меры ввели на пропускных пограничных пунктах Ленобласти для гостей UEFA 2020.

На официальном портале Роспотребнадзора Ленинградской области появилось сообщение об усилении с 15 июня санитарно-карантинного контроля в пропускных пунктах на Государственной границе Российской Федерации. Необходимость ужесточения существующих процедур и введения дополнительных объясняется увеличением количества въезжающих из-за границы туристов, прибывающих на футбольные матчи ЕВРО-2020.

При въезде на территорию России сотрудники Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводят опросы, осуществляют термометрию и анкетирование всех прибывающих. Иностранцы должны предъявить медицинский документ с отрицательным результатом COVID-19, выданный не более чем за три дня до прибытия в РФ.

С 17 июня на территории Санкт-Петербурга ужесточат ограничения из-за коронавируса.

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