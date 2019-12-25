  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На государственной границе Ленобласти усилили санитарный контроль
Сегодня, 14:07
96
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

На государственной границе Ленобласти усилили санитарный контроль

0 0

Дополнительные карантинные меры ввели на пропускных пограничных пунктах Ленобласти для гостей UEFA 2020.

На официальном портале Роспотребнадзора Ленинградской области появилось сообщение об усилении с 15 июня санитарно-карантинного контроля в пропускных пунктах на Государственной границе Российской Федерации. Необходимость ужесточения существующих процедур и введения дополнительных объясняется увеличением количества въезжающих из-за границы туристов, прибывающих на футбольные матчи ЕВРО-2020. 

При въезде на территорию России сотрудники Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводят опросы, осуществляют термометрию и анкетирование всех прибывающих. Иностранцы должны предъявить медицинский документ с отрицательным результатом COVID-19, выданный не более чем за три дня до прибытия в РФ.

С 17 июня на территории Санкт-Петербурга ужесточат ограничения из-за коронавируса. 

Фото: Pixabay

Теги: uefa 2020, болельщики, карантин, коронавирус, пандемия, проверки на границе, роспотребнадзор, санитарно-эпидемиологические нормы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии