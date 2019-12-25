На горе в Кабардино-Балкарии погиб под камнями пожилой петербургский альпинист

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республике горы унесли жизнь пожилого петербургского альпиниста. Как следует из сообщения регионального следственного комитета, 81-летний мужчина попал под камнепад на горе Трапеция в ущелье Адыл-Су 9 августа.
Известно, что несчастье произошло примерно в 14 часов дня на высоте 3 740 м, на гору восходила группа из шести человек. Все остальные члены команды остались живы. Следователи проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее мы рассказывали, что в Шотландии при сходе с рельсов пассажирского поезда погиб 1 человек.
Фото: pixabay
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