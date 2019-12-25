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На горе в Кабардино-Балкарии погиб под камнями пожилой петербургский альпинист
Сегодня, 15:46
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himif

На горе в Кабардино-Балкарии погиб под камнями пожилой петербургский альпинист

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Вместе с пятью альпинистами мужчина восходил на гору Трапеция.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республике горы унесли жизнь пожилого петербургского альпиниста. Как следует из сообщения регионального следственного комитета, 81-летний мужчина попал под камнепад на горе Трапеция в ущелье Адыл-Су 9 августа.

Известно, что несчастье произошло примерно в 14 часов дня на высоте 3 740 м, на гору восходила группа из шести человек. Все остальные члены команды остались живы. Следователи проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства случившегося. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее мы рассказывали, что в Шотландии при сходе с рельсов пассажирского поезда погиб 1 человек.

Фото: pixabay

Теги: альпинизм, кабардино-балкария, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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