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На фоне санкций Британии Олег Тиньков обдумывает идею продать долю "Тинькофф"
Сегодня, 16:03
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На фоне санкций Британии Олег Тиньков обдумывает идею продать долю "Тинькофф"

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Бизнесмен уже начал переговоры.

Российский предприниматель Олег Тиньков задумался о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group. Бизнесмен уже ведет переговоры. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на свои источники.

Как указано в материале холдинга, Тиньков планирует полностью выйти из российских активов из-за санкций Британии против него. Кроме того, стало известно, что компания заинтересована в изменении названия, но новое наименование пока не названо. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров.

Фото: Pexels

Теги: олег тиньков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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