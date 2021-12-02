На фоне санкций Британии Олег Тиньков обдумывает идею продать долю "Тинькофф"

Бизнесмен уже начал переговоры.

Российский предприниматель Олег Тиньков задумался о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group. Бизнесмен уже ведет переговоры. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на свои источники.

Как указано в материале холдинга, Тиньков планирует полностью выйти из российских активов из-за санкций Британии против него. Кроме того, стало известно, что компания заинтересована в изменении названия, но новое наименование пока не названо. Подробности уточняются.

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