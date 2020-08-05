Тиньков объяснил причину срыва сделки с "Яндексом"

Он отметил, что причиной срыва сделки стали рост акций группы, а также позиция менеджмента ИТ-компании.

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков рассказал о том, почему сорвалась сделка TCS Group с "Яндексом". Слова бизнесмена приводятся в фильме о Тинькофф Банке "Он такой один", пишет РБК.

Олег Тиньков сказал, что причинами стали рост акций группы и позиция менеджмента ИТ-компании. По словам предпринимателя, о сделке он договаривался, когда лежал в инфекционном боксе. Это заняло примерно месяц. Тиньков рассказал также, что менеджмент "Яндекса" испугался его прихода и "заболтал" сооснователя ИТ-компании Аркадия Воложа, чтобы банк в итоге не стали покупать.

Напомним, что в сентябре 2020 года стало известно, что готовится сделка между "Яндексом" и Тинькофф банком. Предполагалось, что будут куплены все 100% акций TCS Group. Сделка оценивалась в 5,48 млрд долларов. Однако стороны от своих планов отказались в середине октября.

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