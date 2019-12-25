В Петербурге на финале Лиги чемпионов задействуют 600 волонтёров

Для проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге задействуют 600 волонтёров. Об этом рассказал руководитель волонтёрской программы Оргкомитета по подготовке и проведению матча Александр Максимов.
Из-за того, что волонтёров потребуется не так много, как на предыдущие спортивные мероприятия, ожидается, что будет конкурс 10 человек на место.
Добровольцы будут работать на стадионе, в фан-зонах и в аэропорту. Главное требование – совершеннолетие и знание английского языка. Заявки принимают до февраля. Финал состоится 28 мая 2022 года.
Fan ID будет работать на финале Лиги чемпионов в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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