В Петербурге на финале Лиги чемпионов задействуют 600 волонтёров

Заявки принимают до февраля.

Для проведения финала Лиги чемпионов в Петербурге задействуют 600 волонтёров. Об этом рассказал руководитель волонтёрской программы Оргкомитета по подготовке и проведению матча Александр Максимов.

Из-за того, что волонтёров потребуется не так много, как на предыдущие спортивные мероприятия, ожидается, что будет конкурс 10 человек на место.

Добровольцы будут работать на стадионе, в фан-зонах и в аэропорту. Главное требование – совершеннолетие и знание английского языка. Заявки принимают до февраля. Финал состоится 28 мая 2022 года.

Fan ID будет работать на финале Лиги чемпионов в Петербурге.

Фото: Piter.tv