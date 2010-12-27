На фестивале в Выборге представили полнометражный фильм, снятый на смартфон

В фильме присутствуют эротические сцены и грязные ругательства.

В основном конкурсе "Окна в Европу" впервые в истории фестиваля показали фильм, целиком снятый на смартфон. Об этом сообщает "Радиокультура".

Комедию "Фагот" на конкурс привез режиссер и сценарист Борис Гуц. Он показал зрителям мир глазами главного героя. Девушка ревнует, устраиваеи скандалы, начальница вызывает на работу по выходным, сестра пьет, а коллега достает с идиотскими просьбами. В итоге репутацию герою портит дурацкая публикация в соцсети. В фильме присутствуют эротические сцены и грязные ругательства. Сценарист утверждает, что они реплики были где-то подслушаны.

Если жесткий и смелый юмор может кого-то разочаровать, то в техническом плане не к чему придраться: кино смотрится отлично и вовсе не напоминает любительский видеоблог.

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