Сдать просроченные лекарства и старую технику можно 8 и 9 августа.

На этой неделе в Красногвардейский район приедет экомобиль. Специалисты примут старую бытовую технику, лекарства с истекшим сроком годности и другие вещи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Сегодня, 8 августа, экомобиль приедет на проспект Маршака, он остановится у дома № 16, корпус 3, будет ждать горожан в период с 18:00 до 19:00. С 19:30 до 20:30 экомобиль будет находиться на Пискаревском проспекте у дома 151, литера А.

Во вторник, 9 августа, экомобиль остановится на Синявинской, 26, и будет там ждать участников акции с 18:00 до 19:00. С 19:30 до 20:30 пункт приема старой техники будет работать на Новочеркасском у дома 27, корпус 2.

Ранее мы писали, что Дрозденко поручил проверить содержание мусорных площадок в Ленобласти.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского