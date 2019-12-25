На Первом выходит фильм про Юлию Началову

Идея снять байопик о певице возникла сразу после ее смерти.

В понедельник, 16 марта, в годовщину смерти Юлии Началовой в эфире Первого канала состоится премьерный показ байопика о ней. Об этом пишет издание Starhit.

По словам создателей, идея снять художественный или документальный фильм о жизни певицы возникла сразу после ее смерти. Долгое время велись споры, в каком именно виде должен выйти этот фильм. В итоге остановились на художественной киноленте.

Главную роль в фильме исполнила Марина Орлова. Актрисе делали различные маски и грим, чтобы достичь внешнего сходства с Началовой. Однако это все мешало Орловой выражать эмоции и чувства и не делало ее точной копией певицы.

Некоторые роли в фильме сыграли сами родные и близкие умершей певицы. Они признались, что им было тяжело заново вспоминать и проживать разные моменты, связанные с Юлией.

Съемки проходили в разных местах, в том числе в квартире и гардеробной Началовой. Исполнительница главной роли даже носила вещи покойной, правда, для съемок их пришлось перешивать, чтобы подогнать под фигуру актрисы. Обувь покупали новую, так как размер Марине не подошел.

Ранее актриса Марина Орлова, сыгравшая Юлию Началову, рассказала об обстановке и жутких ощущениях на съемках. Она заявила, что вся съемочная группа неоднократно чувствовала личное присутствие и участие певицы в процессе.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали осложнения от подагры, красной волчанки, высокий сахар в крови и начинающаяся гангрена ноги. Артистку похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Фото: Instagram / marinaorlovaofficial