Сыгравшая Юлию Началову актриса рассказала о мистике на съемках

Премьера фильма состоится в эфире Первого канала в годовщину смерти певицы.

Актриса Марина Орлова, сыгравшая Юлию Началову в байопике об умершей певице, рассказал об обстановке и жутких ощущениях на съемках. Об этом пишет журнал Starhit.

Поначалу создатели фильма хотели воссоздать сильное внешнее сходство с Началовой. Однако потом они отказались от этой идеи. Актриса рассказала, что на протяжении нескольких месяцев ей делали различные маски и пластический грим. Но все это мешало показывать эмоции, и к тому же не делало актрису точной копией певицы.

Исполнительница главной роли призналась, что в фильме использовались личные вещи Началовой, в частности, костюмы. Актриса заявила, что ей было жутко находиться в гардеробной умершей певицы. По ее словам, создавалось впечатление, что человек не умер, а просто куда-то вышел.

Еще одним испытанием для Марины стало взаимодействие с мамой артистки, которая очень тяжело переживает смерть дочери. Орлова добавила, что на съемках у всей команды сложилось впечатление, что сама Началова присутствует, смотрит на них и помогает процессу.

Премьера фильма о Юлии Началовой состоится в годовщину смерти певицы – 16 марта. Картину покажут в эфире Первого канала в рамках шоу "Док-Ток" с Ксенией Собчак.

Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Она ушла из жизни в возрасте 38 лет. Певицу привезли в Боткинскую больницу с осложнениями от подагры, красной волчанки, высоким сахаром в крови и начинающейся гангреной ноги. Артистку прооперировали, однако это не помогло. Она умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. 21 марта Началову похоронили на Троекуровском кладбище (участок № 17), рядом с могилой политолога Игоря Малашенко.

Ранее мы писали, что "Вечерний Ургант" отказался от зрителей из-за коронавируса.

Фото: Instagram / alexey_lemar, marinaorlovaofficial