"Вечерний Ургант" отказался от зрителей из-за коронавируса

Также без массовки в зале будет вестись программа "Пусть говорят".

Новые выпуски программы "Вечерний Ургант" на Первом канале будут проходить без участия зрителей. Такие меры были предприняты из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом говорится на странице "Вечернего Урганта" в Instagram.

В заявлении говорится, что команда программы заботится о здоровье своих зрителей, поэтому решила отказаться от массовки на съемочной площадке, даже не смотря на то, что реакция в зале – это неотъемлемая часть шоу.

Без зрителей в студии будет выходить и другое шоу Первого канала. Из-за угрозы распространения коронавируса без массовки будут снимать программу "Пусть говорят". Об этом сообщил ведущий Дмитрий Борисов в своем Instagram.

В настоящий момент команда ток-шоу решает, как преобразить студию, чтобы отсутствие зрителей было незаметно. "Посмотрим, что будет получаться. Мера вынужденная и правильная", - заявил Борисов.

Напомним, 11 марта ВОЗ признала пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19. На фоне этого во многих городах и странах были запрещены массовые мероприятия, закрылись развлекательные заведения и государственные границы.

По данным на 16 марта, коронавирусом заболели более 169 тысяч человек в разных странах мира. Больше всего инфицированных в Китае, Италии, Иране, Южной Корее и Испании.

Ранее мы писали, что актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

Фото: Instagram / Иван Ургант