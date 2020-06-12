Сериал был снят по одноименному роману Алексея Иванова, основанному на реальных событиях.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка "Ненастье". Проект начнут показывать на "России-1" с 15 июня.

Известно о том, что сериал сняли по одноименному роману Алексея Иванова. Отмечается, что произведение основано на реальных событиях. В сюжете историю о бывшем афгановце, который пытается найти себя в новом мире. Главный герой устраивается работать водителем инкассаторской машины, а потом похищает 140 миллионов рублей. В итоге он пускается в бега и предает своих друзей.

Сериал "Ненастье" получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучший сериал".

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер финального сезона сериала "Тьма".

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