Общая сумма контрактов по двум объектам составила около 130 млн рублей.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге в двух котельных модернизировали очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В пресс-службе отметили, что соответствующее оборудование изготовлено из современных коррозионностойких материалов. Очистные сооружения планируют ввести в эксплуатацию к концу мая.

Известно, что общая сумма модернизации двух котельных составила около 130 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге днём засияют Эрмитаж и Большеохтинский мост.

Фото:ГУП "ТЭК СПб"/вк