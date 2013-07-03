На двери кабинета главы Кировского района появился QR-код о вакцинации чиновника

Андрей Гардашников вывесил копию сертификата о прививке против COVID-19 на входной двери кабинета для "спокойствия окружающих".

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Андрей Гардашников прикрепил на двери своего кабинета копию сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В своем Instagram-аккаунте чиновник пояснил свое действие желанием доказать всем посетителям, что общение с ним безопасно - во всех смыслах. Также он выразил надежду, что коллеги последуют его примеру.

Сертификат распечатан с Госуслуг, в нем значатся даты вакцинации обоими компонентами и использованный препарат - Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина. "Только личный пример покажет важность вакцины," - написал Гардашников в инстаграме, но не уточнил, повесил ли он такие же копии на дверь своей квартиры, машины и на одежду.

Ранее обязательную вакцинацию чиновников распорядился провести губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Фото: Instagram/gardashnikov_am