  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На двери кабинета главы Кировского района появился QR-код о вакцинации чиновника
Сегодня, 19:11
176
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

На двери кабинета главы Кировского района появился QR-код о вакцинации чиновника

0 0

Андрей Гардашников вывесил копию сертификата о прививке против COVID-19 на входной двери кабинета для "спокойствия окружающих".

Глава Кировского муниципального района Ленинградской области Андрей Гардашников прикрепил на двери своего кабинета копию сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. В своем Instagram-аккаунте чиновник пояснил свое действие желанием доказать всем посетителям, что общение с ним безопасно - во всех смыслах. Также он выразил надежду, что коллеги последуют его примеру. 

Сертификат распечатан с Госуслуг, в нем значатся даты вакцинации обоими компонентами и использованный препарат - Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина. "Только личный пример покажет важность вакцины," - написал Гардашников в инстаграме, но не уточнил, повесил ли он такие же копии на дверь своей квартиры, машины и на одежду. 

Ранее обязательную вакцинацию чиновников распорядился провести губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

Фото: Instagram/gardashnikov_am

Теги: qr код, андрей гардашников, вакцинация чиновников, глава администрации кировского района, коронавирус, прививка от ковида, сертификат о вакцинации
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии