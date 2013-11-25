На два дня вход в Летний сад станет платным

При этом с этом с 18 до 22 часов вход будет бесплатным, как обычно.

Вход в Летний сад на этих выходных будет платным. Это связано с фестивалем "Музеи — детям", рассказали в пресс-службе Русского музея.

Летний сад в выходные дни будет открыт с 11:30 до 22:00. При этом с этом с 18 до 22 часов вход будет бесплатным, как обычно. До этого времени вход будет по билетам "Музеи — детям". Их можно купить на сайте Русского музея или в кассах сада в дни фестиваля.

Напомним, что на празднике свои программы на площадке Летнего сада представят свыше 30 музеев города и Ленобласти. Малышей и подростков познакомят с азбукой искусства и азами художественного образования, литературой, результатами технического прогресса.

Фото: Вконтакте / Летний сад



