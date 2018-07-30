Центральный участок ЗСД будет бесплатным 25 и 28 июля

Это связано с репетицией и проведением Парада ВМФ.

Центральный участок Западного скоростного диаметра от набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырском проспекте будет бесплатным во время подготовки и проведения Парада ВМФ. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Оплата не будет взыматься

25 июля с 10:00 до 13:00 (во время репетиции),

28 июля 10:00 до 13:00 (во время самого парада).

Такое решение приняли из-за ограничений движений, которые наверняка спровоцируют дорожные пробки. Все остальные маршруты будут работать в стандартном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на следующей неделе в Петербург придет похолодание.

Фото: Википедия