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На довыборах в Ленобласти явка составила 10 процентов
Сегодня, 14:19
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На довыборах в Ленобласти явка составила 10 процентов

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Проголосовать за депутатов можно до 20 часов вечера.

В Ленобласти явка на выборах в  местные органы власти  к 12 часам составила 10,6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47 региона.

Проголосовать за депутатов можно до 20 часов вечера. На данный момент свой голос за кандидатов отдали уже 8 тыс. человек.

Избиратели выбирают депутатов в  16-ти муниципальных образованиях. Голосование проходит в Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском районах и в Сосновом Бору

Ранее на Piter.tv: за ходом довыборов в Петербурге следят 977 наблюдателей.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Теги: довыборы в ленобласти, местные органы власти, явка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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