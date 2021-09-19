На довыборах в Ленобласти явка составила 10 процентов

Проголосовать за депутатов можно до 20 часов вечера.

В Ленобласти явка на выборах в местные органы власти к 12 часам составила 10,6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47 региона.

Проголосовать за депутатов можно до 20 часов вечера. На данный момент свой голос за кандидатов отдали уже 8 тыс. человек.

Избиратели выбирают депутатов в 16-ти муниципальных образованиях. Голосование проходит в Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском районах и в Сосновом Бору

Ранее на Piter.tv: за ходом довыборов в Петербурге следят 977 наблюдателей.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия