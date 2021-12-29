На доставку пациентов на КТ выделили 72 млн рублей в Петербурге

По словам губернатора Петербурга, скорая помощь и неотложная служба будут работать только по вызовам.

Во вторник, 1 февраля, в пресс-службе Смольного сообщили, что из резервного фонда правительства Петербурга 72 млн рублей выделили для организации перевозки пациентов, которым нужно пройти КТ-исследование.

К этой работе город планирует привлечь такси. Средства позволяют доставлять на КТ до 520 человек в сутки. Беглов отметил, что это снизит нагрузку на имеющийся санитарный транспорт.

По словам губернатора Петербурга, скорая помощь и неотложная служба будут работать только по вызовам. Сегодня в городе работают 10 центров, где проводят КТ-диагностику для пациентов с ковидом. После прохождения обследования больных доставляю обратно домой.

Ранее за минувшие сутки в Ленинградской области заболели ковидом 1251 человек. Днем ранее число заболевших было на 65 больше, при этом, по данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе остается стабильно высоким.

Фото: Piter.tv

