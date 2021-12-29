За минувшие сутки в Ленинградской области заболели ковидом 1251 человек

Днем ранее число заболевших было на 65 больше, при этом, по данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе остается стабильно высоким.

Во вторник, 1 февраля, в Ленинградской области положительный тест на коронавирус получили 1 251 человек. Об этом сообщили в оперштабе.

Днем ранее число заболевших было на 65 больше, при этом, по данным Роспотребнадзора, количество заболевших в регионе остается стабильно высоким.

Так, новые пациенты зафиксированы во всех районах Ленобласти. Во Всеволожском – 424 случаев, в Тосненском – 144, в Выборгском – 117, в Гатчинском – 94, в Киришском – 87, в Тихвинском – 79, в Лодейнопольском – 61. В Подпорожском выявили 54 новых пациента, в Кировском – 46, в Сланцевском – 41, в Кингисеппском – 32. В Ломоносовском и Волосовском – по 24, в Лужском и Бокситогорском – по 9, в Приозерском – 4, в Волховском – 2.

Добавим, что за все время пандемии ковид диагностировали у 118 569 жителей Ленинградской области. Из них выздоровели 102 124 человека.

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Фото: Piter.tv

