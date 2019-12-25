На дороги в Ленобласти выделят дополнительные полмиллиарда рублей

За три года объем субсидий увеличился в полтора раза.

Из казны правительства Ленинградской области будет выделено полтора миллиарда рублей на проведение капитального ремонта муниципальных и строительство новых трасс. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Деньги предоставляются дорожных комитетом Ленобласти на основании заявок от администраций МО. Александр Дрозденко поручил главам районов подготовить контракты на ремонтные работы к 1 июня. Если кто-то не успеет предоставить документы до этого срока, средства будут отданы в пользу других территорий.

Повышенное внимание будет уделено подъездам к школам, детским садам, медучреждениям. Кроме того, в 2020 года 47-ой регион выделяет средства на ремонт подъездов к садоводствам в случае, если они находятся на балансе муниципалитета.

Отметим, что финансирование дорог Ленинградской области увеличено практически в полтора раза с 2017 года: за этот период было отремонтировано 618 километров дорог в городах и поселениях.

Ранее мы рассказали о том, что трикотажная фабрика в Тихвине начала производство медицинских масок.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области