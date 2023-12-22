Озеленители создают красоту после зимнего периода в парках и садах Петербурга. Они промывают ограждения и элементы площадок, очищают газоны от листьев и песка, красят скамейки.

На дороги Петербурга вышли более 660 единиц уборочной техники. Город будут приводить в порядок 8 апреля более 900 работников ручного труда. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Дорожники проводят влажную уборку улиц. За прошлую неделю из города на Неве вывезли 990 "кубов" мусора и более 1,8 тыс. тонн смета.

Озеленители создают красоту после зимнего периода в парках и садах Петербурга. Они промывают ограждения и элементы площадок, очищают газоны от листьев и песка, красят скамейки.

Задать вопросы по уборке можно в дежурной службе Комблага — по телефону 314-60-13. Заявки принимаются в круглосуточном режиме. Также для обращений можно использовать приложение "Госуслуги. Решаем вместе".

Ранее мы писали, что в Петербурге началась Неделя чистоты.

Фото: Telegram / Правительство Петербурга