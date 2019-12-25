На дорогах Петербурга в октябре появятся 20 автобусов на газомоторном топливе

Во всех новых автобусах будут кондиционеры и современная система оплаты проезда.

Процесс перехода петербургского общественного транспорта на газомоторное топливо набирает обороты. В октябре в "Пассажиравтотранс" поступит 20 автобусов НефАЗ большой вместимости. Такую информацию предоставила пресс-служба Комитета по транспорту.

Во всех новых автобусах будут кондиционеры и современная система оплаты проезда. Низкопольная конструкция обеспечит доступность для маломобильных пассажиров. В распоряжение "Пассажиравтотранса" автобусы поступят до 15 октября.

По планам, с 2021 года в городе запланирован поэтапный перевод городского транспорта на газомоторное топливо.

В начале июля Смольный объявил новые тендеры по транспортной реформе более чем на 40 млрд рублей. СПб ГКУ "Организатор перевозок" опубликовал два конкурса на выполнение работ, связанных с перевозками в Петербурге при переходе к новой транспортной модели.

Фото: Piter.tv