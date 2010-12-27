Петербургские автомобилисты провели утро вторника в огромных пробках

Сложнее всего проехать в Красногвардейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном районах.

Новый день для петербургских автомобилистов начался с 8-бальных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Так, в Центральном районе машину не могут ехать быстрее 10 км/ч. А на Невском проспекте скорость движения вообще составляет не более 7 км/ч. Еще больше замедляют движение дорожные работы у станции метро "Маяковская".

Огромные заторы и в Адмиралтейском районе на Обводном канале. Там автомобилисты едут со скоростью 10 км/ч. Та же ситуация в Василеостровском районе. Ситуацию усугубили три аварии, которые произошли утром на Малом проспекте и улице Нахимова.

В Красногвардейском районе, а именно на шоссе Революции и Ириновском проспекте, автомобилисты едут со скоростью всего 5 км/ч.

Ранее мы писали, что к 2019 году в Петербурге появится развязка от ЗСД к Новому шоссе.

Фото: "Яндекс-карты"