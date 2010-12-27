Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
К 2019 году в Петербурге появится развязка от ЗСД к Новому шоссе
Сегодня, 8:24
0
lesjasap
1092

К 2019 году в Петербурге появится развязка от ЗСД к Новому шоссе

0
 
 

Еще несколько развязок ждут очереди.

Специалисты рассказали, что развязка ЗСД с Новым шоссе будет введена в эксплуатацию в 2019 году. О появлении данного объекта в Курортном районе заявил директор ООО "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов.

Кроме того, для нормального транспортного обслуживания Васильевского острова нужна еще одна развязка - в районе Шкиперской протоки. Но сроки ее строительства пока не ясны, поскольку существует много вопросов, связанных с выкупом объектов недвижимости и сохранением объектов наследия

заявил Алексей Бнатов

Спикер также добавил, что на данный момент ведутся работы еще над одним участком - развязкой с Шуваловским проспектом. Она будет готова к 2020 году. Благодаря данному решению город сможет разгрузить тяжелый автомобильный трафик около Богатырского.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

5