Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки

Утром 16 февраля загруженность дорог в Петербурге достигла аномальных 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Стоит отметить, что такие заторы даже вечером наблюдаются не часто, по утрам это и вовсе исключительный случай. Причиной аномальных пробок в городе стали многочисленные аварии и ремонтные работы. Карта города усыпана значками с предубпреждениями.
Так, из-за аварии в красный цвет окрасился Невский проспект, Дворцовый проезд и Дворцовый мост. Пробка растянулась до набережной Макарова.
Ремонтные работы стали причиной затора на Новоладожской улице от Ремесленной улицы через Мало-Петровский мост до Пионерской улицы и далее.
Большая пробка наблюдается с утра возле станций метро "Купчино" и "Звездная". Автомобилисты здесь также стоят из-за аварий.
"Покраснела" Свердловская набережная и дорога возле станции метро "Площадь Ленина". Из-за ремонтных работ стоит проспект Энергетиков. Авария мешает проезду на Большеохтинском проспекте через Комаровский мост.
Многокилометровый затор наблюдается на КАД возле Мурино и Бугров, а также на Центральной улице до Нового Девяткино.
Ранее мы писали, что Петербург 16 февраля оказался во власти циклона.
Фото: скриншот / "Яндекс.Пробки"
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