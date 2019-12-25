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Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки
Сегодня, 9:22
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Alena_Zinovieva

Утром дороги Петербурга сковали аномальные пробки

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Причиной заторов стали многочисленные аварии и ремонтные работы.

Утром 16 февраля загруженность дорог в Петербурге достигла аномальных 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Стоит отметить, что такие заторы даже вечером наблюдаются не часто, по утрам это и вовсе исключительный случай. Причиной аномальных пробок в городе стали многочисленные аварии и ремонтные работы. Карта города усыпана значками с предубпреждениями.

Так, из-за аварии в красный цвет окрасился Невский проспект, Дворцовый проезд и Дворцовый мост. Пробка растянулась до набережной Макарова.

Ремонтные работы стали причиной затора на Новоладожской улице от Ремесленной улицы через Мало-Петровский мост до Пионерской улицы и далее.

Большая пробка наблюдается с утра возле станций метро "Купчино" и "Звездная". Автомобилисты здесь также стоят из-за аварий.

"Покраснела" Свердловская набережная и дорога возле станции метро "Площадь Ленина". Из-за ремонтных работ стоит проспект Энергетиков. Авария мешает проезду на Большеохтинском проспекте через Комаровский мост.

Многокилометровый затор наблюдается на КАД возле Мурино и Бугров, а также на Центральной улице до Нового Девяткино.

Ранее мы писали, что Петербург 16 февраля оказался во власти циклона.

Фото: скриншот / "Яндекс.Пробки"

Теги: заторы, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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avmirnos
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