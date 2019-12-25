Петербург 16 февраля оказался во власти циклона

Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады.

Во вторник, 16 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать циклон, выходящий с северо-запада в центр Европейской России. Он закроет небо плотными облаками и вызовет снегопады. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в городе в начале дня составит -5…-7 градусов, в Ленобласти -6…-11. К вечеру станет на 4-5 градусов холоднее. Ветер подует с северо-запада, севера со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в ночь на 19 февраля в Петербурге и Ленобласти ударят сильные морозы.

Фото: pixabay.com