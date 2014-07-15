В ночь на 19 февраля в Петербурге и Ленобласти ударят сильные морозы

Всю неделю в городе будут наблюдаться перепады температуры.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе и Ленобласти на этой неделе. В эти дни будут наблюдаться значительные перепады температуры. В ближайшие сутки в Северной столице потеплеет до -5 градусов. В ночь на пятницу, 19 февраля, ударят самые сильные морозы – до -17 градусов. Об этом пишет 78.ru.

Синоптик напомнил, что холодно было и минувшей ночью, когда температура воздуха в городе опустилась до -21,9 градусов. Сегодня днем потеплеет до -8…-10 градусов. В ночь на вторник циклон вновь принесет зимнюю погоду с метелью. Ветер подует с западных направлений до 13 м/с.

Утром 16 февраля осадки закончатся, и столбики термометров покажут около -17 градусов. К ночи среды в городе опять потеплеет до -8…-10 градусов.

На западе Ленобласти в ближайшие сутки потеплеет до -5 градусов, на востоке может похолодать до -20. К вечеру ожидается понижение температуры по всему региону.

В среду осадков не будет, продолжится понижение температуры. В ночь на четверг в Ленобласть придет антициклон, который принесет ясное небо и -20 градусов.

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