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На дорогах Ленобласти введен особый режим
Сегодня, 14:23
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TretyakovaS

На дорогах Ленобласти введен особый режим

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На региональных трассах с интенсивным движением выставлены патрули, ведется снегоочистка.

Дорожные службы Леобласти переведены в усиленный режим работы. Виной тому стала непогода, которая коснулась и Петербурга, и области. На региональных трассах с интенсивным движением выставлены патрули, ведется снегоочистка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На дорогах работают до 300 единиц спецтехники. От наледи уже очистили восемь тысяч километров покрытия и четыре тысячи километров обочин. 

Дорожники просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим. 

Телефон горячей линии по качеству уборки региональных магистралей ("Ленавтодор"): 8(812) 251-42-84. 

Ранее на сайте: "Ленэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за урагана

 

Теги: ленавтодор, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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