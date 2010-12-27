На дорогах Ленобласти введен особый режим

На региональных трассах с интенсивным движением выставлены патрули, ведется снегоочистка.

Дорожные службы Леобласти переведены в усиленный режим работы. Виной тому стала непогода, которая коснулась и Петербурга, и области. На региональных трассах с интенсивным движением выставлены патрули, ведется снегоочистка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На дорогах работают до 300 единиц спецтехники. От наледи уже очистили восемь тысяч километров покрытия и четыре тысячи километров обочин.

Дорожники просят водителей быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Телефон горячей линии по качеству уборки региональных магистралей ("Ленавтодор"): 8(812) 251-42-84.

Ранее на сайте: "Ленэнерго" перешло в режим повышенной готовности из-за урагана.