На дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры

Федеральный бюджет готов выделить на эти цели до 70 миллионов рублей.

На федеральных трассах Ленинградской области установят фото- и видеокамеры. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Камеры будут измерять скорость и распознавать номера автомобилей. Также камеры будут определять автолюбителей, которые ездят по обочинам, тротуарам и велосипедным дорожкам. Камеры устанавливают для того, чтобы снизить число аварий из-за слишком большого превышения скорости.

Федеральный бюджет выделит на новые устройства 69,1 млн рублей. Почти 10 миллионов потратят на 3 системы осенью этого года, а остальные деньги пойдут на установку 19 устройств до 1 июля 2019 года.

Для предотвращения аварий в темное время суток, в Ленинградской области устанавливают автоматизированное освещение.

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