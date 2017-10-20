На дне океана у Флориды обнаружены две загадочные пирамиды

Известный уфолог наткнулся на две пирамиды, которые находятся на дне океана у побережья Флориды. Общественность спорит о происхождении этих загадочных объектов.

Известный в своих кругах уфолог, изучая карту Земли с помощью специального сервиса, наткнулся на загадочные объекты рядом с Флоридой.

При более детальном изучении выяснилось, что "пятна" на фоне глади океана оказались правильной пирамидальной формы. Есть разные догадки о происхождении пирамид. Одни уверяют, что это строения внеземных цивилизаций. Другие считают, что это всего лишь коралловые рифы. Ну а третьи предполагают, что пирамиды - творение человеческих рук, которые с течением времени затонули.

Уфологи и общественность просят отправить в этот район дайверов и водолазов, чтобы достоверно выяснить природу этих пирамид.

Видео: YouTube/secureteam10