На дне затоплены металлические предметы.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что петербургские учёные зафиксировали аномалию на дне Чудского озера. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

Как оказалось, на месте Ледового побоища специалистам удалось зафиксировать аномалию с помощью магнитометра. Это означает, что на дне озера есть металлические предметы.

"Мы видели, возможно, остатки рукотворной кладки, бывшие строения, которые были, когда здесь был берег и затопленные предметы - куски дерева, камня", —сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим данным может измениться привычное представление о Ледовом побоище.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге отреставрировали редких деревянных атлантов за 52 млн рублей.

Фото:пресс-служба РВИО