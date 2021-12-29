На дистант перешли 140 тыс. петербургских школьников

На сегодняшний день более четырех тысяч классов находятся на удаленном обучении – это рекордное количество.

Сегодня, 2 февраля, на дистанционное обучение перешли 140 тыс. петербургских школьников. Запрет на очный формат продлится до 13 февраля. Об этом рассказала вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На сегодняшний день более четырех тысяч классов находятся на удаленном обучении – это рекордное количество. Потехина добавила, что несмотря на все принятые меры, ситуация ухудшается, вирус нас обгоняет. Нам нужно самим действовать на опережение.

Остальные классы продолжают обучение в прежнем формате, однако со строгим соблюдением санитарно-гигиенических норм. Решение связано с тем, что подростки могут самостоятельно заниматься дома, а более юным ученикам требуется помощь родителей, которым зачастую сложно "разорваться" между домом и работой.

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Фото: pexels

