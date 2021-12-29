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Несколько классов в Петербурге не вышли на очное обучение после новогодних каникул
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Несколько классов в Петербурге не вышли на очное обучение после новогодних каникул

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Напомним, что у родителей есть возможность выбрать гибридный формат обучения для своего ребенка.

На очное обучение после новогодних каникул из-за распространения ОРВИ или коронавируса не вышли только 2 класса в 2 школах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

На смешанном обучении находятся 1495 школьников, что составляет 0,27% от общего количества обучающихся.

Кроме того, на карантин закрыты 4 группы в 3 детских садах. 

Перед каникулами количество классов на дистанционке составляло 180. В декабре в городе наблюдался подъем заболеваемости ОРВИ. Коронавирусные больных при этом стало меньше.

Фото: Piter.TV

Теги: дистанционное обучение, образование, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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