На петербургской дамбе из-за резкого маневра разбился Volvo

Водитель свернул, когда увидел впереди себя припаркованной грузовик со знаками дорожных работ.

В среду, 7 августа в 14:01 автомобиль Volvo влетел в металлический отбойник на петербургской дамбе. Водитель легковушки резко свернул с левой полосы, когда увидел впереди себя припаркованной грузовик со знаками дорожных работ. Из-за резкого маневра машину занесло на мокрой трассе, вынесло в ограждение и отбросило на середину дороги. Об этом сообщил очевидец события в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По счастливому стечению обстоятельств, другие водители успели снизить скорость и не столкнулись с разбитым Volvo. У автомобиля смяло почти весь перед, информации о пострадавших не поступало.

В комментариях к записи заметили, что если бы водитель не успел вырулить, то столкнулся бы с грузовиком насмерть. Также автолюбители поинтересовались, должны ли дорожные службы устанавливать предупредительный знак за несколько километров до работ. По их словам, на шоссе с ограничением в 110 км/ч сложно быстро среагировать на препятствие.

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