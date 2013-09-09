На чердаке дома в Петроградском районе обнаружили гранату

В настоящее время чердак закрыт, на место инцидента прибыл представитель ТСЖ.

В понедельник, 14 марта, в Петроградском районе Петербурга на чердаке жилого дома нашли гранату. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время модернизации отопления на чердаке пятиэтажного дома № 4 на Барочной улице рабочие обнаружили опасную находку. Специалисты разбирали шлаковую засыпку и нашли гранату времен ВОВ.

В настоящее время чердак закрыт, на место инцидента прибыл представитель ТСЖ.

Ранее мы сообщали, что житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде. Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.tv

