  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На чердаке дома в Петроградском районе обнаружили гранату
Сегодня, 20:44
137
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На чердаке дома в Петроградском районе обнаружили гранату

0 0

В настоящее время чердак закрыт, на место инцидента прибыл представитель ТСЖ. 

В понедельник, 14 марта, в Петроградском районе Петербурга на чердаке жилого дома нашли гранату. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Во время модернизации отопления на чердаке пятиэтажного дома № 4 на Барочной улице рабочие обнаружили опасную находку. Специалисты разбирали шлаковую засыпку и нашли гранату времен ВОВ. 

В настоящее время чердак закрыт, на место инцидента прибыл представитель ТСЖ. 

Ранее мы сообщали, что житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде. Полиция возбудила уголовное дело.

Фото: Piter.tv
 

Теги: боеприпас, вов, граната
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии