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Житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде
Сегодня, 9:58
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Житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде

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Полиция возбудила уголовное дело.

По факту обнаружения гранаты в подъезде на Гражданском проспекте возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Эксперты подтвердили по итогам экспертизы, что граната боевая, узнал Piter.tv.

Потенциально опасный предмет обнаружил один из жильцов вечером 7-го марта. Граната лежала в коробе на третьем этаже в пятиэтажном доме. Мужчина позвонил по номеру "112". 

Эвакуацию в доме решили не проводить. В экспертно-криминалистическом центре полиции подтвердили, что граната может быть опасна. Личность злоумышленника пока не установлена. 

Фото из архива ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпас, граната, подъезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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