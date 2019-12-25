Житель Гражданского проспекта обнаружил гранату у себя в подъезде

Полиция возбудила уголовное дело.

По факту обнаружения гранаты в подъезде на Гражданском проспекте возбудили уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов". Эксперты подтвердили по итогам экспертизы, что граната боевая, узнал Piter.tv.

Потенциально опасный предмет обнаружил один из жильцов вечером 7-го марта. Граната лежала в коробе на третьем этаже в пятиэтажном доме. Мужчина позвонил по номеру "112".

Эвакуацию в доме решили не проводить. В экспертно-криминалистическом центре полиции подтвердили, что граната может быть опасна. Личность злоумышленника пока не установлена.

Фото из архива ГУ Росгвардии по СПб и ЛО