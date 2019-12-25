На чемпионате России по сверхлегкой авиации упал дельтаплан с 72-летним петербуржцем

Пожилой спортсмен упал с высоты около 300 метров.

На чемпионате России по сверхлегкой авиации в Симферополе произошел несчастный случай, в результате которого сильно пострадал 72-летний участник из Петербурга. Об этом сообщает "Пятый канал".

Инцидент произошел накануне утром в районе Юхариной балки. Пожилой спортсмен попал во встречный поток воздуха и потерял управление дельтапланом. В результате он упал с высоты около 300 метров.

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали многочисленные травмы.

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