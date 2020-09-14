С крыши Александро-Невской Лавры сняли мужчину. Он провел там более 13 часов

Он слезно умолял отпустить его.

Днем 14 сентября сотрудники МЧС сняли с крыши Александро-Невской Лавры мужчину, который забрался туда около часа ночи. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что спасателям пришлось поднимать на крышу лестницу. По всей видимости, пришлось применить силу, чтобы спустить мужчину на землю. Оказавшись внизу, он слезно умолял отпустить его.

Сотрудники монастыря заявили, что мужчину, который залез на крышу, зовут Сергей. Он приехал в Петербург из Ростова и с июня работает в Лавре. Мужчина забрался на крышу храма около часа ночи 14 сентября и провел там более 13 часов. Все это время Сергей утверждал, что его жизнь находится в опасности. Очевидцы видели в его руках нож.

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Видео: Piter.TV