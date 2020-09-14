Мужчина утверждает, что его жизнь находится в опасности.

Очевидцы сняли на видео мужчину, который забрался на крышу Александро-Невской Лавры с ножом. Эта запись появилась в распоряжении Piter.TV.

Как сообщили сотрудники монастыря, мужчину зовут Сергей. Он приехал в Петербург из Ростова и с июня работает в Лавре. Мужчина залез на крышу монастыря около часа ночи 14 сентября. По словам очевидцев, сотрудники МЧС, скорой помощи и психологи пытались договориться с Сергеем, однако снять с крыши его так и не удалось. На данный момент на месте происшествия никого нет.

Стоит отметить, что мужчина ведет себя довольно спокойно. Он то ходит по крыше, то сидит на ней. Очевидцы сообщают, что у него в руках есть нож. Сергей утверждает, что его жизнь находится в опасности.

Видео: Piter.TV