Мужчина с Александро-Невской Лавры считает, что его хотят убить

Он скинул с крыши некое заявление.

Некий Сергей продолжает находиться на крыше Александро-Невской Лавры. Он скинул на землю заявление, в котором объясняется, за что его якобы пытаются убить.

Заявление написано от лица некой женщины, которая является знакомой Сергея. В заявлении объясняется, почему мужчина опасается преследования и убийства.

На данный момент к Лавре снова приехали сотрудники МЧС. Ранее сотрудники МЧС, скорой помощи и психологи пытались договориться с Сергеем, однако снять с крыши его так и не удалось.

Фото и видео: Piter.TV