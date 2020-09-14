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Мужчина с Александро-Невской Лавры считает, что его хотят убить

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Он скинул с крыши некое заявление.

Некий Сергей продолжает находиться на крыше Александро-Невской Лавры. Он скинул на землю заявление, в котором объясняется, за что его якобы пытаются убить.

Заявление написано от лица некой женщины, которая является знакомой Сергея. В заявлении объясняется, почему мужчина опасается преследования и убийства.

На данный момент к Лавре снова приехали сотрудники МЧС. Ранее сотрудники МЧС, скорой помощи и психологи пытались договориться с Сергеем, однако снять с крыши его так и не удалось. 

Фото и видео: Piter.TV

Теги: александро-невская лавра, крыша
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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