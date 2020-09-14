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Ночью на улице Маршала Казакова водитель прогонял сон при помощи гири

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Он взял гирю и начал поднимать ее сначала одной рукой, а потом другой.

В ночь на 14 сентября жители Красносельского района Петербурга заметили на обочине дороги мужчину, который решил позаниматься спортом рядом со своей машиной. В сети появилось видео с места событий.

Атлета заметили возле одного из домов на улице Маршала Казакова. По всей видимости, мужчина не нашел лучшего способа, чтобы прогнать сон. Он взял в руки гирю и стал выполнять упражнения, подняв снаряд сначала одной рукой, а потом другой.

"Тренировку пропускать нельзя", - предположил один из пользователей интернета.

"Каждый по-своему борется со сном. Респект ему!" – похвалил спортсмена другой.

Ранее мы писали, что очевидцы сняли на видео мужчину, который забрался на крышу Александро-Невской Лавры с ножом.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: видео, гиря, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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