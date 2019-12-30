На часах Судного дня оставили 100 секунд до "ядерной полуночи"

Часы Судного дня открыли группа ученых, занимавшихся созданием американской атомной бомбы.

В 2020 году эксперты сдвинули символические стрелки на часах Судного дня на 20 секунд. Теперь они показывают 23:58:20, что отделяет мир от "ядерной полуночи" всего на 100 секунд.

В сообщении организации "Бюллетень ученых-атомщиков" заявили, что мир как никогда близок к катастрофе. Сегодня этому способствует рост ядерной угрозы, климатические вопрос и дезинформация в киберпространстве.

Часы Судного дня открыла группа ученых, занимавшихся созданием американской атомной бомбы. С того момента стрелки двигали, как вперед так и назад. Самым спокойным временем стал 1991 год, когда стрелки отошли от "ядерного катаклизма" на 17 минут.

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