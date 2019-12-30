Австралийский кратер оказался самым древним на Земле

Ученые выяснили что небесное тело упало в данном месте 2,2 млрд лет назад.

Ученые обнаружили самый древний гигантский кратер на Земле. Им оказался Австралийский Яррабубба, который был сформирован ударом метеорита, говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые выяснили что небесное тело упало в данном месте 2,2 млрд лет назад. Таким образом он на 200 млн лет старше любого другого кратера на планете. К таким выводам ученые пришли после анализа минералов циркона и монацита

Кристаллические зерна были просканированы с помощью технологии SHRIMP. Время столкновения вычислили по изотопам урана. Напомним, размер австралийского кратера Яррабубба составляет 70 километров.

Видео: WC SciFi