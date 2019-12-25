Возможен снег, однако сильных снегопадов не будет.

На центр европейской территории России надвигается мощное потепление, воздух вновь прогреется до нуля в середине месяца. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Предполагается, что 14 декабря, в понедельник температура днём будет на уровне от 0 до минус 5 градусов, ночью упадёт от минут 3 до минус 8. Возможен снег, однако сильных снегопадов не будет.

Паршина объяснила, что погода будет меняться в связи с разрушением устойчивого сибирского антициклона. Теперь в центр РФ придёт атлантическое тепло.

Ранее в среду на Петербург вновь обрушатся морозы.

Фото: pixabay.com