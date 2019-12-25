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На братском захоронении № 33 установлены 4 новые плиты
Сегодня, 18:07
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lizapoluda

На братском захоронении № 33 установлены 4 новые плиты

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Также на территории высажены деревья и кустарники.

Одной из территорий, благоустроенных в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Выборге, стало братское захоронение № 33 на 4 километре Ленинградского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, были установлены 4 новые плиты с фамилиями падших воинов. Кроме того, ремонтные работы затронули монумент и памятник "Алеша", к которому был сделан водоотвод.

Кроме того, специалисты высадили на территории 360 кустов сирени, 9 яблонь, 2 березы, 20 кустов черноплодной рябины, засеяли газон. 

Работы по благоустройству прошли и в сквере вблизи памятника "Танк" на улице Гагарина: там отремонтированы гранитные ступени и тротуар, обновлены вазоны, освещение, скамейки и урны.

Ранее мы рассказали о том, что завершилось благоустройство Южного кладбища в Выборге.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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